У рамках першого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 зустрінуться збірні Хорватії та Франції. Поєдинок відбудеться у Спліті, і його результат стане важливим кроком на шляху до фінального турніру влітку.

ЧЕТВЕР, 20 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ПОЛЮД, СПЛІТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Хорватія підходить до цієї гри не в найкращій формі. Три матчі без перемог поспіль, серед яких несподівана поразка від Шотландії та нічийні результати з Польщею і Португалією. Загалом, з останніх дев’яти зустрічей "картаті" виграли лише дві, однак на домашньому полі вони – справжня фортеця: з початку сезону 2022/23 лише одна команда змогла їх перемогти в основний час у рідних стінах!

Незважаючи на нестабільність та триваючу зміну поколінь, команда Златка Далича досі здатна перетворювати сумніви на мотивацію. Досвідчений тренер має у своєму розпорядженні залізобетонний центр поля на чолі з незмінним лідером Лукою Модричем. До того ж, хорвати зазвичай не знають, що таке матчі без забитого гола – з початку 2024 року вони не розписалися у воротах суперника лише тричі. Тому Перішич, Крамарич та Будімір мають зробити все, аби пробити прагматичну французьку оборону. Але зробити це буде не просто.

Франція ж, навпаки, демонструє потужну форму та підходить до виїзної гри у зовсім іншому настрої. У листопаді "Ле Бле" впевнено здолали Італію (3:1), а їхня безпрограшна серія триває з вересня 2024 року. Головний тренер Дідьє Дешам нарешті зможе розраховувати на головну зірку команди Кіліана Мбаппе, який повернувся до складу. Хоча навіть без форварда Реала Мадрид атакувальна лінія французів виглядає як найстрашніший сон для будь-якого оборонця: Усман Дембеле зараз перебуває у фантастичній формі, а юний Майкл Олісе точно додасть атакам Франції креативу.

Зрозуміло, що головна зброя збірної Франції – їхній атакувальний потенціал. За останні чотири матчі в жовтні-листопаді команда забила дев’ять голів, і це без свого головного лідера. Тепер, із поверненням Мбаппе, атака стане ще потужнішою, але не слід забувати й про те, що "Ле Бле" за Дідьє Дешама в першу чергу керуються прагматизмом та надійною грою в обороні на чолі з Вільямом Саліба. Звісно, такий стиль футболу далеко не завжди дарує вболівальникам якусь феєрію у матчах Франції. Підопічні Дешама — це як лінивий відмінник, який навряд чи буде напружуватися і робити більше, ніж цього потребує ситуація.