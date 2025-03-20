Ліга націй

На нас чекає цікаве протистояння.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич висловився напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги націй з національною командою Франції. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Франція — фантастична команда. У них власний фірмовий стиль, вони надзвичайно швидко перебудовуються і здатні покарати за будь-яку помилку.

Ми мусимо бути обережними, не можна поспішати і давати супернику ловити себе на контратаках. Найнебезпечніше — це втрачати м'яч. Ми хочемо потрапити до четвірки найкращих, але для цього треба буде вирішити важке завдання.

Хочу, щоб до матчу-відповіді збереглася інтрига. У Франції буде ще важче. Нам треба зіграти більше ніж на 100 відсотків, провести великий матч. Хочемо показати свій клас і бути конкурентоспроможними", — заявив Далич.

Матчі між збірними Хорватії та Франції відбудуться 20-го та 23-го березня.