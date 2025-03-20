Ліга націй

Данці серйозно налаштовуються на КріРо та Ко.

Головний тренер збірної Данії Бріан Рімер висловився про протистояння з національною командою Португалії в 1/4 фіналу Ліги націй. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"У португальців зірки на кожній позиції. Це зрозуміло навіть тим, хто погано розбирається у футболі. Подивиться на їхню заявку. У них багато талантів.

Не так важливо, хто вийде в стартовому складі. Ми маємо добряче постаратися, щоб впоратися з індивідуальною майстерністю португальських гравців.

Треба зберегти інтригу до матчу-відповіді, не можна робити акцент тільки на перший матч. Ми хочемо перемогти на Паркені, але розуміємо, що попереду будуть ще 90 хвилин гри з дуже потужним суперником", — заявив Рімер.

Матчі між збірними Данії та Португалії відбудуться 20-го та 23-го березня.