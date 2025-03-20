Впевнена заява іспанця.
Роберто Мартінес, getty images
20 березня 2025, 11:48
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес поділився думкою щодо першого матчу 1/4 фіналу Ліги націй з національною командою Данії. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.
"Я добре знаю збірну Данії, ми неодноразово зустрічалися з нею в останні роки. У данців новий тренер, але концепції схожі на та, шо були раніше. Легко зрозуміти, що вони намагаються робити на полі, мені подобається їхній підхід і стиль.
Ми повинні добре збалансувати команду, зіграти інтенсивно, на найвищому рівні. Справа не стільки в супернику, скільки в тому, що ми можемо зробити на поле.
Ліга націй стає одним із найскладніших турнірів. Мова не тільки про фінальну стадію, а й про кваліфікацію. Ви бачите рівень команд, зараз це матчі з найкращими збірними Європи", — сказав Мартінес.
Матчі між збірними Португалії та Данії відбудуться 20-го та 23-го березня.