Ліга націй

Впевнена заява іспанця.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес поділився думкою щодо першого матчу 1/4 фіналу Ліги націй з національною командою Данії. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Я добре знаю збірну Данії, ми неодноразово зустрічалися з нею в останні роки. У данців новий тренер, але концепції схожі на та, шо були раніше. Легко зрозуміти, що вони намагаються робити на полі, мені подобається їхній підхід і стиль.

Ми повинні добре збалансувати команду, зіграти інтенсивно, на найвищому рівні. Справа не стільки в супернику, скільки в тому, що ми можемо зробити на поле.