Ліга націй

Завершилися перші два матчі плей-оф турніру.

У рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 у четвер, 20 березня, відбулися два поєдинки.

Туреччина намагаючись дістатися "еліти" турніру на наступну кампанію стартувала з домашньої звитяги над Угорщиною, яка ризикує опинитися в Лізі В.

Туреччина — Угорщина 3:1

Голи: Кекчю, 9, Актюркоглу, 69, Кахведжі, 73 — Шафер, 25

Туреччина: Чакир — Айхан (Мюлдюр, 27), Акайдін, Бардакджи, Елмали — Айдин (Кахведжі, 72), Чалханоглу, Кекчю (Юксек, 72), Актюркоглу (Узун, 85) — Їлмаз (Гюль, 46), Їлдиз

Угорщина: Дібус — Фіола, Орбан, Дардаї — Болла (Ошват, 90+2), Нікічер (Газдаг, 90+2), Шафер (Ката, 46), Нодь (Чобот, 78) — Собослаї, Керкез — Ворго (Сабо, 70)

Попередження: Кекчю — Шафер, Нодь, Ката

Грузія зробила значний крок до втримання свого місця в Лізі В, із дублем Жоржа Мікаутадзе розгромивши на виїзді Вірменію.

Вірменія — Грузія 0:3

Голи: Кочорашвілі, 33, Мікаутадзе, 37, 59

Вірменія: Чанчаревич — Мурадян (Амбарцумян, 81), Ароян, Арутюнян — Дашян (Удо, 46), Манвелян (Бічахчян, 46), Іву (Грігорян, 65), Севікян, Тікнізян — Міранян (Калукян, 58), Барсегян

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Лочошвілі (Двалі, 70), Гоглічідзе, Азарові (Гочолеішвілі, 75) — Квеквескірі, Кочорашвілі — Кітеішвілі (Меквабішвілі, 66), Давіташвілі, Чакветадзе (Цітаішвілі, 65) — Мікаутадзе (Зівзівадзе, 65)

Попередження: Амбарцумян — Квеквескірі, Какабадзе