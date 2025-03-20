Збірні України й Бельгії зустрілися в іспанській Мурсії у рамках плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА.

Правий захисник "синьо-жовтих" Юхим Конопля був вимушений залишити поле на 25-й хвилині. Він травмувався внаслідок зіткнення з Леандро Троссаром.

Замість Коноплі головний тренер українців Сергій Ребров випустив Олексія Сича.

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