Захисника вимушено замінили вже на 25-й хвилині поєдинку.
Юхим Конопля, Getty Images
20 березня 2025, 22:25
Збірні України й Бельгії зустрілися в іспанській Мурсії у рамках плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА.
Правий захисник "синьо-жовтих" Юхим Конопля був вимушений залишити поле на 25-й хвилині. Він травмувався внаслідок зіткнення з Леандро Троссаром.
Замість Коноплі головний тренер українців Сергій Ребров випустив Олексія Сича.
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