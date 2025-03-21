Ліга націй

Захисник Барселони повертається в клуб через травму.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліги націй УЄФА збірна Іспанії змогла уникнути поразки з Нідерландами (2:2).

Утім, для "фурії роха" не обійшлося без кадрових втрат за підсумками цього протистояння, оскільки на 41-й хвилині молодий центральний захисник Барселони Пау Кубарсі отримав травму та не зміг продовжити гру.

Як повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації, після медичних обстежень у штабі збірної Іспанії було прийнято рішення відпустити 18-річного центрбека назад до Барселони.

Юний футболіст розпочне відновлення після травми правого гомілкостопу, а його місце у збірній займе Маріо Хіла з Лаціо.

Нагадаємо, матч-відповідь Іспанія — Нідерланди пройде 23 березня о 21:45 за київським часом.