Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги націй, який відбудеться 23 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках другого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 у Франції зустрінуться місцева національна команда й збірна Хорватії (перший матч — 0:2).

НЕДІЛЯ, 23 БЕРЕЗНЯ, 21:45. СТАД ДЕ ФРАНС, СЕН-ДЕНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Уникнувши поразки від французів у третьому поєдинку поспіль (2В, 1Н), хорвати зробили значний крок назустріч півфіналу плей-оф Ліги націй. Після невдачі на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині минулого літа [не вийшли з групи], колектив Златко Далича має намір порадувати своїх уболівальників успіхами бодай у цьому турнірі.

Досвід 36-річного Івана Перішича, який відзначився голом і асистом у першому протистоянні команд у четвер, дозволив Хорватії святкувати звитягу з рахунком 2:0 на рідному для гравця стадіоні Полюд у Спліті. Франція могла вирушити додому розгромленою, але Майк Меньян впорався з ударом Андрея Крамарича з 11-метрової позначки ще на момент нічиєї.

Принаймні частина нинішніх підопічних Дідьє Дешама брала участь у матчі групового етапу Ліги націй-2022/23, коли французи приймали хорватів на Стад де Франс у Сен-Дені й зазнали першої в своїй історії поразки від цього суперника. Долю того поєдинку (0:1) визначив гол із пенальті капітана гостей Луки Модрича вже на 5-й хвилині.

Звісно ж, потенціал сьогоднішніх господарів поля цілком припускає вихід до наступного раунду турніру навіть за наявних обставин, але в першому матчі ефективність зіркової атакувальної ланки виявилася недостатньою. Завдання, що стоїть перед Францією, дуже непросте, тому очікуємо, що Хорватія знайде можливість зачепитися за путівку до півфіналу плей-оф.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.43, тоді як потенційний успіх Хорватії оцінюється показником 7.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75. Прохід французів до наступної стадії оцінюється в 2.55, а хорватів — в 1.55.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції: "Від підготовки до першої гри й до дня його проведення в роздягальні я бачив відданість і високу мотивацію колективу. Але це не відобразилося на полі. Але всі перерви на матчі збірних можуть ускладнюватися. У неділю відбудуться зміни, які не обов'язково стосуватимуться тих позицій, де це очікується".

Златко Далич, головний тренер збірної Хорватії: "Ми маємо виступити навіть краще, ніж у Спліті, якщо хочемо дістатися півфіналу. Проти Франції ніхто не є фаворитом, адже в них у складі висококласні гравці, тож нам потрібно бути кращими. Ми повинні бути обережними, щоб не втрачати м'яч, і вдосконалитися в тому, коли володіємо ним".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Т. Ернандес — Камавінга, Чуамені — Олісе, Дембеле, Баркола — Мбаппе

Хорватія: Лівакович — Чалета-Цар, Шутало, Гвардіол — Станішич, Модрич, Ковачич, Соса — Перішич, Крамарич — Будімір

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