Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги націй, який відбудеться 23 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках другого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 у Португалії зустрінуться місцева національна команда й збірна Данії (перший матч — 0:1).

НЕДІЛЯ, 23 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ЕШТАДІУ ЖОЗЕ АЛВАЛАДЕ, ЛІСАБОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У четвер на стадіоні Паркен у Копенгагені Данії вдалося перервати свою серію з трьох поразок Португалії. Гол Расмуса Гейлунна, який вирішив долю того поєдинку (1:0), наблизив колектив Браяна Рімера до півфіналу, але чи здатні данці стримати португальців двічі поспіль уперше з 2008-2009 років, коли команди опинилися в одній відбірковій групі чемпіонату світу в ПАР.

Звитяга в першому матчі трьома днями раніше була для Данії першою з вересня 2024-го. Тоді, після домашньої звитяги над Сербією (2:0), данці не знали смаку перемог у наступних чотирьох поєдинках групового етапу Ліги націй. Не без проблем стримавши сербів на виїзді вони все ж дісталися чвертьфіналу плей-оф, де стартували явно більш вдало, ніж очікувалося.

Португалія ж навпаки уникнула невдач на груповому етапі турніру, доволі спокійно очоливши свій квартет. Команда Роберто Мартінеса програла в основний час уперше з Євро-2024 у Німеччині, коли перемогою над нею з рахунком 2:0 всіх здивувала грузинська національна команда. На власному полі португальці виступають без поразок із вересня 2022 року (Іспанія, 0:1).

Данці могли досягти й більшого в Копенгагені, але з ударом Крістіана Еріксена з 11-метрової позначки впорався Діогу Кошта. Це може коштувати їм місця в наступному раунді, яке португальці, цілком імовірно, отримають за рахунок більшого досвіду в подібних протистояннях на високому рівні. Сьогоднішнім господарям поля під силу встигнути вирішити всі питання ще до післяматчевої лотереї.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Роберто Мартінеса. Так, на перемогу Португалії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх Данії оцінюється показником 5.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20. Прохід португальців до наступної стадії оцінюється в 1.83, а данців — в 2.03.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Мартінес, головний тренер збірної Португалії: "Ми погано провели перший матч, але це було проти сильної команди в Данії, яка зіграла добре. Вони агресивні й високо пресингують. Друга гра вдома, нам потрібно діяти інакше. На стадіоні буде аншлаг і нам подобається брати участь у таких матчах, ми пишаємося цим".

Браян Рімер, головний тренер збірної Данії: "Є ліміт того, що можна змінити протягом 72 годин. Ми зіткнулися з одним із найбільших імен в європейському футболі, і я все ще вважаю їх фаворитами. Але ми маємо хорошу стартову позицію у вигляді переваги в один гол, і ми віримо у власні сили".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Вейга, Мендеш — Вітінья, Ж. Невеш — Нету, Фернандеш, Леан — Роналду

Данія: Шмейхель — Крістенсен, Андерсен, Вестергор, Меле — Юльманн, Нергор — Ісаксен, Еріксен, Ліндстрем — Гейлунн

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прогноз 2:1