Ліга націй

Ісландія отримала пониження в класі.

У рамках матчу-відповіді плей-оф Ліги Націй між собою зустрічалися Ісландія і Косово. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася 2:1 на користь Косово.

Результат зустрічі вирішив хет-трик Мурікі, який вивів свою команду в лігу B. Ісландія вирушила на пониження — у лігу C.

Ісландія — Косово 1:3

Голи: Оскарссон (2) — Мурікі (35, 45+3, 79)

Ісландія: Вальдімарссон — Фрідрікссон (Б'яркі-Стейн Б'яркассон, 22), В. Віллюмссон (Хлінссон, 65), Інгасон, Траустассон (Гуннарссон, 46) — Тордарссон, Йоуханнессон (Тоумассон, 46), Хельгассон — Торстейнссон, А. Гвюдмондссон — Оскарссон (Гудьонсен, 65).

Косово: Саїпі — Войвода, Ррахмані, Делова, Пачарада — Демаку (Емерлаху, 55), Реджбецай — Е. Красничі (І. Красничі, 78), Рашица (Сахіті, 78), Муслія (Галапені, 87) — Мурічі (А. Ррахмані, 87).

Вилучення: Гуннарссон, 69.