Словаччина вирушила в дивізіон C.
Словакія, Getty Images
23 березня 2025, 21:58
У матчі-відповіді плей-оф Ліги Націй Словенія приймала Словаччину і здобула мінімальну перемогу в овертаймах.
Перший поєдинок завершився з рахунком 0:0. Таким чином, Словенія гратиме в дивізіоні B, а Словаччина — у C.
Словенія — Словаччина 1:0
Гол: Гнезда-Черин 95.
Словенія: Облак — Карнічник (Брекало, 120), Дркушич, Бійол, Янжа — Ловрич (Петрович, 67), Гнезда-Черин (Зелькович, 120+1), Елшник (Крамер, 90) — Стоянович, Шешко, Віпотник (Горенц-Станкович, 84)
Словаччина: Дубравка — Дьомбер, Шкріньяр, Месик (Дюриш, 118), Ганцко — Беро (Тупта, 105), Лоботка, Дуда (Бенеш, 99) — Шранц (Гараслин, 75), Боженик (Мраз, 75), Суслов.