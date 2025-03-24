Ліга націй

Поєдинок тривав 120 хвилин!

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Націй (дивізіон A) Португалія приймала Данію. Нагадаємо, що в першому матчі данці здолали португальців із рахунком 1:0.

Поєдинок насичений драмою зрештою завершився з рахунком 5:2 на користь збірної Португалії.

Таким чином, у півфіналі Ліги Націй португальці зіграють проти Німеччини, а у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Угорщини, Ірландії та Вірменії (група F).

Що стосується Данії, то у відборі вони зіграють проти Греції, Шотландії та білорусі (група C).

Португалія - Данія 5:2

Голи: Андерсен (АГ, 38), Роналду (72), Трінкау (86), Трінкау(91) — Крістенсен (56), Еріксен (76)

Португалія: Кошта — Далот (Трінкау, 81), Діаш, Інасіу, Мендеш — Фернандеш, Вітінья (Невеш, 99), Сілва — Консейсау (Семеду, 81) Роналду (Рамос, 90+2), Леау (Жота, 62)

Данія: Шмейхель — Крістенсен, Андерсен, Вестерґор, Доргу (Гердер, 97) — Нергор ( Фрогольдт, 83) Юльманн, Еріксен (Френдруп, 83) — Ліндстром (Сков Ольсен, 65), Гейлунн (Бірет, 73) Ісаксен (Крістіансен, 73).

Попередження: Діаш (50), Еріксен (50), Нергор (66), Жота (75), Андерсен (105+3).