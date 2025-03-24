Завершився ще один матч-відповідь плей-оф турніру.
Ірландія — Болгарія, Getty Images
24 березня 2025, 00:09
На Авіва Стедіум в ірландському Дубліні місцева національна команда приймала збірну Болгарії.
Ірландія святкувала звитягу з рахунком 2:1 на виїзді минулого четверга, 20 березня, а вчора повторила цей успіх. Перемогу у вольовому стилі господарям поля принесли голи Евана Фергюсона й Адама Айди.
Таким чином, Болгарія залишилася в Лізі С, тоді як суперник продовжить виступати в Лізі В.
Ірландія — Болгарія 2:1
Голи: Фергюсон, 63, Айда, 85 — Антов, 30
Ірландія: Келлегер — Доерті, Коллінз, О'Браєн, Брейді (Меннінг, 66) — Джонстон (Айда, 66), Азаз, Каллен, Найт (Тейлор, 82) — Фергюсон (Данн, 74), Перротт (Сайкс, 66)
Болгарія: П. Ілієв — Мінков, Петров, Недяльков, Нюрнбергер (І. Ілієв, 90) — Антов, Груєв (Шопов, 90) — Десподов, Міланов (Крастєв, 75), Петков (Кірілов, 75) — Краєв (Ніколов, 60)
Попередження: Джонстон, Найт, Коллінз — Петров, Груєв