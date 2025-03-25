Ліга націй

Український фулбек подякував українським вболівальникам за підтримку.

За підсумками двоматчевого протистояння у плей-оф Ліги націй збірна України поступилася Бельгія (3:1, 0:3) та залишилися без місця в елітному дивізіоні турніру.

Лівий захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко, який травмувався у другій грі з бельгійцями, поділився враженнями від підтримки українських вболівальників.

"Звісно, ми чули підтримку трибун. Я просто не зміг підійти після гри подякувати, тому що не дуже впевнено йшов після ушкодження.

Але дуже велике дякую за підтримку. Вони завжди у будь-якій частині світу підтримують нас.

Проте є також деякі "кадри", які негативно відносяться до нас. Був один момент. Попри це у нас підтримка завжди на топовому рівні. Можливо, ми не граємо як топзбірна, але підтримка у нас топова", — сказав Миколенко для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про травму Віталія Миколенка.