Ліга націй

Керманич — про лівого захисника "синьо-жовтих".

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав свій коментар після поразки від Бельгії (0:3) на виїзді щодо стану Віталія Миколенко.

Ребров: Дійсно, для мене це більше товариський турнір, але так програвати...

"На жаль, у нього пошкодження, він зробить МРТ, подивимося. Я знаю Віталія. Якщо він не продовжив гру, то пошкодження дійсно було серйозним", — сказав Ребров.

Раніше став відомий календар матчів збірної України у відборі ЧС-2026.