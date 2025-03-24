Ліга націй 24 березня 2025, 00:47 Ребров — про Миколенка: Якщо він не продовжив гру, то пошкодження дійсно було серйозним Керманич — про лівого захисника "синьо-жовтих". Віталій Миколенко, УАФ 24 березня 2025, 00:47 Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав свій коментар після поразки від Бельгії (0:3) на виїзді щодо стану Віталія Миколенко. Ребров: Дійсно, для мене це більше товариський турнір, але так програвати... "На жаль, у нього пошкодження, він зробить МРТ, подивимося. Я знаю Віталія. Якщо він не продовжив гру, то пошкодження дійсно було серйозним", — сказав Ребров. Раніше став відомий календар матчів збірної України у відборі ЧС-2026. Люди Віталій Миколенко Сергій Ребров Команди Україна Джерела УАФ Facebook Твитнуть Google+