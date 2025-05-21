До заявки команди увійшли 25 футболістів.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
21 травня 2025, 17:47
Федерація футболу Франції опублікувала заявку національної команди на матчі фіналу чотирьох Ліги націй.
До списку команди Дідьє Дешама потрапило 25 футболістів.
Воротарі: Люка Шевальє (Лілль), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн).
Захисники: Лоїк Баде (Севілья), Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Густо (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес, П'єр Калулу (обидва – Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Клеман Лангле (Атлетіко), Бенжамен Павар (Інтер).
Півзахисники: Маттео Гендузі (Лаціо), Куадіо Коне (Рома), Адріан Рабйо (Марсель), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ).
Нападники: Бредлі Барколя, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (всі — ПСЖ), Раян Шеркі (Ліон), Рандаль Коло-Муані (Ювентус), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер).
Нагадаємо, у півфіналі Ліги націй Франція зіграє проти Іспанії – гра відбудеться 5 червня. У фіналі переможець зіграє проти найсильнішого у парі Німеччина – Португалія.