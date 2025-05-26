Ліга націй

Чемпіони Європи готуються до захисту трофею Ліги націй.

Національна збірна Іспанії на початку червня цього року братиме участь у фінальній частині Ліги націй УЄФА.

Суперником "Фурії Роха" на стадії півфіналу стане національна команда Франції.

Тренерський штаб на чолі з Луїсом де ла Фуенте перед початком міжнародного циклу оголосили перелік гравців, на яких розраховуватимуть у прийдешній зустрічі.

Заявка збірної Іспанії:

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад);

Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Оскар Мінгеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетіко), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гейсен (Реал), Алекс Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Дані Вівіан (Атлетік);

Півзахисники: Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Алекс Баена (Вільярреал), Педрі, Фермін Лопес, Гаві (усі — Барселона), Іско (Бетіс).

Нападники: Альваро Мората (Галатасарай), Ламін Ямал, Дані Ольмо (усі – Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Саму Омородіон (Порту), Мікель Ойарсабаль (Реал Сосьєдад).

Матч Іспанія — Франція відбудеться 5 червня, о 22:00, у Штутгарті.