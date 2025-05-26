Чемпіони Європи готуються до захисту трофею Ліги націй.
Іско, Getty Images
26 травня 2025, 13:45
Національна збірна Іспанії на початку червня цього року братиме участь у фінальній частині Ліги націй УЄФА.
Суперником "Фурії Роха" на стадії півфіналу стане національна команда Франції.
Тренерський штаб на чолі з Луїсом де ла Фуенте перед початком міжнародного циклу оголосили перелік гравців, на яких розраховуватимуть у прийдешній зустрічі.
Заявка збірної Іспанії:
Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад);
Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Оскар Мінгеса (Сельта), Робен Ле Норман (Атлетіко), Пау Кубарсі (Барселона), Дін Гейсен (Реал), Алекс Грімальдо (Баєр), Марк Кукурелья (Челсі), Дані Вівіан (Атлетік);
Півзахисники: Мартін Субіменді (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Алекс Баена (Вільярреал), Педрі, Фермін Лопес, Гаві (усі — Барселона), Іско (Бетіс).
Нападники: Альваро Мората (Галатасарай), Ламін Ямал, Дані Ольмо (усі – Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Вільярреал), Саму Омородіон (Порту), Мікель Ойарсабаль (Реал Сосьєдад).
Матч Іспанія — Франція відбудеться 5 червня, о 22:00, у Штутгарті.