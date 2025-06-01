Ліга націй

Уже невдовзі підопічні Юліана Нагельсманна протистоятимуть Португалії.

Офіційний сайт Німецького футбольного союзу (DFB) оголосив про зміни в заявці збірної Німеччини на Фінал чотирьох Ліги націй.

Замість травмованого центрального захисника Інтера Янна Біссека в розташуванні національної команди перебуватиме його колега за позицією з Монако Тіло Керер. На рахунку першого один матч за збірну Німеччини, тоді як другий раніше відзначився одним асистом у 27-ми поєдинках.

Зазначимо, що 28-річний Керер не виходив на поле у футболці німецької національної команди з червня 2023-го.

Раніше збірна Німеччини також втратила півзахисників Майнца й Штутгарта Надієма Амірі та Ангело Штіллера. Нападник Майнца Йонатан Буркардт раніше приєднався до колективу Юліана Нагельсманна.

Матч проти збірної Португалії у Мюнхені в рамках півфіналу плей-оф Ліги націй-2024/25 відбудеться 4 червня, тоді як 5-го Іспанія в Штутгарті зустрінеться з Францією. Із чвертьфіналу Португалія вибила Данію (5:3 за сумою двох матчів), тоді як німці впоралися з італійцями (5:4).