Ліга націй

Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 зустрінуться збірні Іспанії і Франції.

Протистояння прийматиме Штутгарт Арена в Німеччині. Відбудеться матч у четвер, 5 червня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

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Це буде 37-ма очна зустріч між іспанською (17 перемог) і французькою (13) національними командами в усіх турнірах.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Іспанії в основний час — 2.41, успіх Франції — 3.03, нічия — 3.33. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Азіатський гандикап Іспанія: -0,25", представлений показником 1.99.

Коефіцієнтом 2.25 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють і тотал матчу буде менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і перемога Іспанії або нічия". На нього можна поставити з показником 2.52.

Слідкуйте за протистоянням Іспанія — Франція на Football.ua.

Іспанці втретє поспіль дісталися цієї стадії турніру, тоді як для французів це друга поява у Фіналі чотирьох після здобуття трофея в Італії у 2021 році.

Нагадаємо, що саме збірна Іспанії є чинним переможцем Ліги націй. У червні 2023-го іспанці були сильнішими за хорватську національну команду в серії пенальті (0:0 осн. час, 4:5 по пен.).

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