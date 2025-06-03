Ліга націй

Football.ua разом із GGBET розповідають, де дивитися матч Фіналу чотирьох Ліги націй.

У рамках півфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 збірній Іспанії протистоятиме збірна Франції.

Матч відбудеться в четвер, 5 червня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

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Прийматиме протистояння Штутгарт Арена в Німеччині. Для іспанців і французів це буде 37-ма очна зустріч у всіх турнірах.

Де дивитися півфінал Ліги націй?

Поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Іспанії в основний час — 2.41, успіх Франції — 3.03, нічия — 3.33. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Для Іспанії це третя поспіль поява у Фіналі чотирьох Ліги націй, а для Франції — друга загалом. У 2021 році французи здобули трофей в Італії.

Збірна Іспанії у той же час є чинним переможцем турніру. У 2023-му, у нідерландському Роттердамі, іспанці виявилися сильнішими за хорватів у серії пенальті (0:0 осн. час, 4:5 по пен.).

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