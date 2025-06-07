Не виключено, що португальці можуть отримати нового тренера.
Кріштіану Роналду, Getty Images
07 червня 2025, 19:30
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підтримав головного тренера команди Роберто Мартінеса на тлі чуток про можливу зміну керманича.
"Якщо тренер виходить у фінал, значить він відмінно впорався. Якщо ставити під сумнів майбутнє тренера, який виходить у фінал, то що говорити про інших? Якщо говорити про те, що я чув останнім часом, то, думаю, деяким не вистачає поваги. Я вважаю, що тренер проробив виняткову роботу.
Я повинен сказати, що ми дуже задоволені роботою тренера. Він іншої національності, але говорить нашою мовою, співає наш гімн. Я бачу його щоденну пристрасть. Результати позитивні. Дискусії завжди є, але для мене вони не мають сенсу", — сказав Роналду.
У неділю, 8 червня, збірна Португалії зіграє проти Іспанії у фіналі Ліги націй.