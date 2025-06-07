Ліга націй

Не виключено, що португальці можуть отримати нового тренера.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підтримав головного тренера команди Роберто Мартінеса на тлі чуток про можливу зміну керманича.

"Якщо тренер виходить у фінал, значить він відмінно впорався. Якщо ставити під сумнів майбутнє тренера, який виходить у фінал, то що говорити про інших? Якщо говорити про те, що я чув останнім часом, то, думаю, деяким не вистачає поваги. Я вважаю, що тренер проробив виняткову роботу.

Я повинен сказати, що ми дуже задоволені роботою тренера. Він іншої національності, але говорить нашою мовою, співає наш гімн. Я бачу його щоденну пристрасть. Результати позитивні. Дискусії завжди є, але для мене вони не мають сенсу", — сказав Роналду.

У неділю, 8 червня, збірна Португалії зіграє проти Іспанії у фіналі Ліги націй.