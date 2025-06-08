Ліга націй

Іспанці налаштовуються на битву з португальцями.

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль висловився про майбутній фінал Ліги націй. Цитує гравця Реал Сосьєдад офіційний сайт УЄФА.

"Взаєморозуміння з Субіменді та Меріно? Ми троє чудово розуміємо одне одного, провели разом багато часу, тому добре знаємо наші сильні та слабкі сторони, а також вподобання у грі. Без сумніву, в ігрових ситуаціях це дає нам і всій команді велику перевагу. Все, що допомагає і працює на нас — це тільки плюс.

Підготовка до фіналу? Чесно, особисто я взагалі нічого не змінюватиму. Такий самий підхід у мене був і до півфіналу з Францією, і минулого року в Берліні, коли ми грали у фіналі Євро проти Англії. Для мене це — найправильніший спосіб підготовки.

Я багато років в елітному футболі і знаю, як все тут влаштовано. Головне — зберігати спокій у голові, поговорити з близькими, з тими, хто дорогий, і просто радіти, що поруч будуть моя сім'я та друзі. Сподіваюся, їм сподобається гра. А я постараюся ні про що не думати, поки не настане момент, коли тренер оголосить склад. Якщо мене виберуть, я буду готовий", — заявив Оярсабаль.

Фінал Ліги націй між збірними Іспанії та Португалії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.