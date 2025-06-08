Стали відомі стартові склади.
Кріштіану Роналду, Getty Images
08 червня 2025, 21:20
У неділю ввечері відбудеться фінальний матч Ліги націй між збірними Португалії та Іспанії.
Головний тренер португальської національної команди Роберто Мартінес прийняв рішення випустити на поле з перших хвилин таких футболістів:
Кошта, Мендеш, Діаш, Інасіу, Нету, Вітінья, Жоау Невеш, Консейсау, Фернандеш, Бернарду Сілва, Роналду.
Основний склад збірної Іспанії: Сімон — Мінгеса, Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Педрі, Субіменді, Руїс — Ямал, Оярсабаль, Ніко Вільямс.
Матч Португалія — Іспанія стартує в Мюнхені о 22:00.