Нидерланды. Новость
Клуб из Арнема обзавелся новым главным тренером.
Эдвард Стюринг, ФК Витесс
30 декабря 2019, 17:59
Эдвард Стюринг стал новым тренером Витесса, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца сезона.
Помогать Стюрингу будут Джозеф Оостинг, Ники Хофс и Раймонд ван дер Гоув.
Стюринг провел в Витессе девять сезонов в качестве футболиста. Он вызывался из клуба в сборную Нидерландов.
Ранее Стюринг возглавлял Витесс, Волендам, Генчлебирлиги и Кайсери Эрсиесспор.
Витесс после 18 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице с 30 очками, отставая на четыре пункта от идущего третьим ПСВ.