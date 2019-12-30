Нидерланды. Новость

Клуб из Арнема обзавелся новым главным тренером.

Эдвард Стюринг стал новым тренером Витесса, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца сезона.

Помогать Стюрингу будут Джозеф Оостинг, Ники Хофс и Раймонд ван дер Гоув.

Стюринг провел в Витессе девять сезонов в качестве футболиста. Он вызывался из клуба в сборную Нидерландов.

Ранее Стюринг возглавлял Витесс, Волендам, Генчлебирлиги и Кайсери Эрсиесспор.

Витесс после 18 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице с 30 очками, отставая на четыре пункта от идущего третьим ПСВ.