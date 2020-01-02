Нидерланды. Новость

Швейцарский защитник может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

ПСВ уже сделал предложение Милану о переходе левого защитника Рикардо Родригеса, утверждает Voetbal Zone со ссылкой на телеканал Eurosport.

Эйндховенцы начинали сезон с двумя левыми защитниками, Оливье Боскальи и Тони Лато. Ни один не сумел достойно заменить проданного в Ман Сити Анхелиньо. Лато уже ушел в Осасуну.

Подходящим кандидатом в ПСВ считают 27-летнего Родригеса, который сыграл уже 71 матч за сборную Швейцарии. Его позиции в Милане пошатнулись после прихода Тео Эрнандеса, и эйндховенцы могут этим воспользоваться.

Контракт Рикардо Родригеса с Миланом рассчитан до окончания следующего сезона — лета 2021 года.