Нидерланды. Новость
Швейцарский защитник может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.
Рикардо Родригес, Getty Images
02 января 2020, 07:59
ПСВ уже сделал предложение Милану о переходе левого защитника Рикардо Родригеса, утверждает Voetbal Zone со ссылкой на телеканал Eurosport.
Эйндховенцы начинали сезон с двумя левыми защитниками, Оливье Боскальи и Тони Лато. Ни один не сумел достойно заменить проданного в Ман Сити Анхелиньо. Лато уже ушел в Осасуну.
Подходящим кандидатом в ПСВ считают 27-летнего Родригеса, который сыграл уже 71 матч за сборную Швейцарии. Его позиции в Милане пошатнулись после прихода Тео Эрнандеса, и эйндховенцы могут этим воспользоваться.
Контракт Рикардо Родригеса с Миланом рассчитан до окончания следующего сезона — лета 2021 года.