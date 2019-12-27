Испания

22-летний защитник проведет остаток сезона в Осасуне.

Официальный сайт Осасуны объявил о подписании защитника Валенсии Тони Лато на правах аренды.

Соглашение будет действовать до донца текущего сезона, а после 22-летний защитник вернется в стан "летучих мышей".

Стоит отметить, что в нынешней кампании Лато выступал за ПСВ, однако футболист не сумел закрепиться в составе голландского клуба, и Валенсия досрочно вернула его из аренды.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Тони Лато провел всего два матча, в которых результативными действиями не отличился.

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