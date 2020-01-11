Нидерланды. Новость

Защитник Аякса прокомментировал свое состояние здоровья.

В матче шестого тура Лиги чемпионов против Валенсии у Дэйли Блинда закружилась голова. Как оказалось, у защитника были диагностированы проблемы с сердечной мышцей.

Тем не менее, сам Блинд уверяет, что самое опасное позади, и его жизни ничего не угрожает.

"В любом случае я вновь буду играть в футбол. Мне нужно ждать. Для прохождения теста может потребоваться неделя, а может и два месяца. Я должен иметь терпение, чтобы не нагружать себя физически.

Думаю, что это напугало всех. Может быть, даже больше окружающих, чем меня. Сердце — мотор твоего тела. Теперь у меня есть имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Моя жизнь находится в безопасности", — приводит слова Блинда ajaxshowtime.

Дэйли Блинд в этом сезоне отыграл 26 поединков в футболке Аякса, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.