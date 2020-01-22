Нидерланды. Новость

Судья отменил гол из-за выброшенного на поле второго гола.

В матче Первого дивизиона чемпионата Нидерландов Бреда обыграла на своем поле Йонг АЗ со счетом 3:1.

В начале первого тайма молодежная команда АЗ открыла счет в матче, однако гол не был засчитан. Причиной этого стал второй мяч на поле, который фанаты хозяев выбросили во время атаки соперника.

На данный момент Бреда занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги Нидерландов, отставая от лидирующего Йонг Аякса на 8 очков.

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