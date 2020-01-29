Аякс не отпустит Тадича в Барселону

Нидерланды. Новость

Сербский нападающий будет и дальше выступать за амстердамцев.

Барселона была заинтересована в аренде форварда Аякса Душана Тадича, однако амстердамцы категорически отказались отпускать важного игрока посреди сезона, сообщает Telegraaf.nl.

Каталонцы ищут форварда, чтобы заменить травмированного Луиса Суареса. Который пропустит около четырех месяцев. Еще одним вариантом называют Родриго Морено из Валенсии.

Тадич в нынешнем сезоне отметился 15 ассистами и 8 голами в 20 матчах чемпионата Нидерландов.