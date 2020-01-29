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  • Нидерланды. Новость

    29 января 2020, 08:41

    Аякс не отпустит Тадича в Барселону

    Сербский нападающий будет и дальше выступать за амстердамцев.

    Душан Тадич, Getty Images
    Душан Тадич, Getty Images 29 января 2020, 08:41

    Барселона была заинтересована в аренде форварда Аякса Душана Тадича, однако амстердамцы категорически отказались отпускать важного игрока посреди сезона, сообщает Telegraaf.nl.

    Каталонцы ищут форварда, чтобы заменить травмированного Луиса Суареса. Который пропустит около четырех месяцев. Еще одним вариантом называют Родриго Морено из Валенсии.

    Тадич в нынешнем сезоне отметился 15 ассистами и 8 голами в 20 матчах чемпионата Нидерландов.

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