Нидерланды. Новость

В другой паре Аякс будет выяснять отношения с Утрехтом.

Состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Нидерландов: Аякс сыграет с Утрехтом, а соперником Фейеноорда будет НАК Бреда, сообщила Королевская футбольная ассоциация Нидерландов в Твиттере.

Матчи будут сыграны третьего, четвертого или пятого марта.

В чемпионате страны Аякс лидирует, Фейеноорд с 10-очковым отставанием идет третьим, Утрехт (-16 очков от Аякса) – седьмой, а Бреда идет шестой во втором дивизионе. В предыдущем раунде Бреда уже сотворила сенсацию, выбив идущий на втором месте в Эредивизи АЗ.

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