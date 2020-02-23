Нидерланды. Новость
Бразильский вингер сможет начать играть за амстердамцев со следующего сезона.
Энтони, Сан-Паулу
23 февраля 2020, 07:17
Вингер Сан-Паулу и молодежной сборной Бразилии Энтони Матеус дос Сантос заключил контракт с Аяксом. Соглашение рассчитано с 1 июля 2020 по 30 июня 2025 года, сообщил официальный сайт амстердамцев.
Аякс официально подтвердил, что сумма трансфера составит 15,75 млн евро, а еще шесть млн прописаны в виде бонусов.
"Нужно подождать пару месяцев, прежде, чем Энтони сможет начать играть за нас. Мы подписали его как креативного игрока, который умеет все в атаке. Понятное дело, что летом наш клуб покинут некоторые футболисты. Мы должны это предвидеть, так что здорово, что нам удалось совершить этот трансфер", — отметил спортивный директор Аякса Марк Овермарс.
На счету Энтони 32 матча в бразильской Серии А. В них он забил четыре гола и сделал шесть ассистов.
Совершенно точно Аякс покинет марокканец Хаким Зийех – Челси уже официально объявил о договоренности про этот трансфер с амстердамцами.