Нидерланды. Новость

Команды продолжают борьбу с АЗ Алкмааром за зону Лиги чемпионов.

В Эйндховене на стадионе Филиппс состоялся центральный матч 25-го тура Эредивизи. ПСВ принимал Фейеноорд. Поединок завершился вничью — 1:1.

После 25 сыгранных матчей Фейеноорд с 47-ю очками занимает третье место, отставая от второго АЗ Алкмаара (у АЗ матч в запасе) на 3 очка, и от первого Аякса (у Аякса матч в запасе — на шесть). Следом за Фейеноордом располагается ПСВ, у которого 46 пунктов.

От Нидерландов в Лигу чемпионов выходят первые две команды в таблице.

ПСВ Эйндховен — Фейеноорд

Голы: Гакпо, 47 — Боттенгин, 33.

ПСВ: Уннершталь — Думфрис, Родригес, Швааб, Виргевер — Гакпо (Брума, 81), Томас, Росарио, Ихаттарен (Доан, 90+1), Хендрикс — Ламмерс (Митроглу, 86).

Фейеноорд: Бейло — Хапс, Маласиа, Карсдорп, Боттегин — Сенеси, Торнстра, Бергейс, Фер, Кекчю — Боженик (Нарсинг, 73).

Предупреждения: Гакпо — Маласия, Карсдорп, Кокджу.