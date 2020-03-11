Нидерланды. Новость

Летом Рогер Шмидт приступит к работе в качестве главного тренера ПСВ.

ПСВ подписал контракт на два сезона с Рогером Шмидтом — сообщил официальный сайт клуба.

52-летний немецкий специалист приступит к работе летом нынешнего года. До конца сезона командой будет руководить Эрнест Фабер, который по его завершении вернется к своим обязанностям тренера молодежного состава ПСВ.

По словам технического директора ПСВ Джона де Йонга, Шмидт был приоритетной кандидатурой для клуба, и за последнее время успел изучить команду и наметить направления предстоящей работы.

Шмидт ранее возглавлял Дельбрюкер, Пройсен Мюнстер, Падерборн, РБ Зальцбург, Байер и Бейджин Гоянь. На счету Рогера победы в чемпионате и Кубке Австрии, а также Кубок Китайской футбольной ассоциации.

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