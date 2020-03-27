Нидерланды. Новость

Бывший полузащитник амстердамцев может находиться в инвалидном кресле и реагировать на окружающие события.

Экс-хавбек Аякса Абдельхак Нури пришел в сознание спустя 2 лет, 8 месяцев и 19 дней после того, как чуть не умер из-за сердечного приступа.

"Все идет намного лучше, чем было в больнице. Абдельхак, вероятно, понимает, где он находится, узнает членов семьи", — рассказал брат игрока Voetbal Primeur.

"Он больше не в коме: спит, чихает, кушает, пускает отрыжку. Но он привязан к постели и зависит от нас. В хорошие дни у нас бывает небольшая коммуникация – он может подтвердить что-то бровями. Но он не может делать так долго. Простые для нас вещи требуют от него титанических усилий".

С Нури случилась трагедия летом 2017 года во время товарищеской встречи с Вердером. Он потерял сознание из-за сердечного приступа и был доставлен в больницу на вертолете, однако врачи диагностировали необратимые повреждения мозга.