Нидерланды. Новость
Бывший полузащитник амстердамцев может находиться в инвалидном кресле и реагировать на окружающие события.
Абдельхак Нури, Getty Images
27 марта 2020, 10:47
Экс-хавбек Аякса Абдельхак Нури пришел в сознание спустя 2 лет, 8 месяцев и 19 дней после того, как чуть не умер из-за сердечного приступа.
"Все идет намного лучше, чем было в больнице. Абдельхак, вероятно, понимает, где он находится, узнает членов семьи", — рассказал брат игрока Voetbal Primeur.
"Он больше не в коме: спит, чихает, кушает, пускает отрыжку. Но он привязан к постели и зависит от нас. В хорошие дни у нас бывает небольшая коммуникация – он может подтвердить что-то бровями. Но он не может делать так долго. Простые для нас вещи требуют от него титанических усилий".
С Нури случилась трагедия летом 2017 года во время товарищеской встречи с Вердером. Он потерял сознание из-за сердечного приступа и был доставлен в больницу на вертолете, однако врачи диагностировали необратимые повреждения мозга.