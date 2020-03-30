Нидерланды. Новость

Защитнику сборной Аргентины Николасу Тальяфико нужен новый вызов.

Левый защитник Аякса Николас Тальяфико поделился своими ближайшими и долгосрочными планами.

"Благодяря Аяксу я очень вырос, как игрок, – цитирует Тальяфико Mundoalbiceleste. – Однако в августе мне исполнится уже 28, поэтому самое время совершить новый прыжок".

Также Николас поведал о том, чем займется после завершении карьеры игрока: "Я уже договорился о поступлении в тренерскую академию, которую возглавляет сын Сесара Луиса Менотти, и до окончания своей игровой карьеры собираюсь пройти полный курс и получить диплом тренера высшей категории".

Ранее сообщалось, что аргентинца, контракт которого с Аяксом истекает 30 июня 2022 года, звал в Барселону Лео Месси, однако сам Тальяфико отшутился по этому поводу, заявив, что журналисты все перепутали, и это он звал Месси в Аякс.

27-летний левый защитник национальной сборной Аргентины (25 матчей) выступал за Банфилд (92 матча во всех турнирах, 3 гола), Мурсию (28, 0), Индепендьенте (121, 2) и Аякс (92, 12).

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