Нидерланды. Новость

Уже три клуба чемпионата Нидерландов считают, что сезон не стоит доигрывать.

АЗ и ПСВ присоединились к Аяксу, порекомендовав Королевской футбольной ассоциации Нидерландов не доигрывать нынешний сезон, сообщает Voetbal International.

Клубы считают, что не стоит вести речь даже о матчах за закрытыми дверьми.

На момент остановки чемпионата Аякс лидировал, опережая АЗ лишь по дополнительным показателям. ПСВ занимал четвертую строчку после Фейеноорда.

Ранее подобное решение было принято в соседней Бельгии. Чемпионат доигрывать не станут, а текущую таблицу предлагают засчитать как финальную. Окончательное решение будет принято 15 апреля.