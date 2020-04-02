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Окончательное решение должна утвердить Генеральная ассамблея клубов, запланированная на 15 апреля.

Совет директоров бельгийской Про-Лиги принял решение не доигрывать нынешний сезон, сообщил официальный сайт организации.

"В нынешней ситуации спорт не стоит и не может стоять на первом месте, каким бы увлекательным он ни был. Поэтому Совет директоров советует Генеральной ассамблее клубов принять решение не возобновлять соревнования", — говорится в заявлении Про-лиги.

Организация утверждает, что до 30 июня возобновить чемпионат будет невозможно, а после этой даты – уже нежелательно. Также она рекомендует сделать нынешнюю турнирную таблицу окончательной. В таком случае Брюгге Эдуарда Соболя станет чемпионом, а Гент, за который выступают Роман Безус, Игорь Пластун и Роман Яремчук, займет второе место.

Вместе с тем, Про-лига изучает возможность провести ответный матч за выход в элитный дивизион между Левеном и Беерсхотом, а также финал Кубка Бельгии.

Брюгге после 29 туров опережает ближайшего преследователя на 15 очков. Генеральная ассамблея, которая будет принимать ключевые решения по поводу этого сезона, должна состояться 15 апреля.