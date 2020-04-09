Нидерланды. Новость

Футболист вскоре может покинуть Бешикташ.

Полузащитник Бешикташа Джермейн Ленс признался, что имеет несколько вариантов из родной страны и вскоре может сменить клубную прописку.

"Я хочу продолжить свою карьеру в Нидерландах. У меня есть предложения оттуда. Я хочу находиться со своей семьей, которая сейчас находиться там. Я жду от Бешикташа решения по поводу моего трансфера", — цитирует игрока Fanatik.

Ленс известен украиснким болельщикам по выступлениям за киевское Динамо в период с 2013-го по 2015-й. За это время вингер отыграл 78 матчей за "бело-синих", отличившись 16 голами и 19 ассистами.

Футболист является воспитанником академий Аякса и АЗ Алкмаара. На профессиональном уровне, помимо Динамо, Бешикташа и АЗ Алкмаара, игрок выступал за такие клубы как ПСВ Эйндховен, Неймеген, Фенербахче и Сандерленд.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.