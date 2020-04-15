Нидерланды. Новость

Гуидо Альбес рассказал о будущем своего клиента.

Футбольный агент Гуидо Альбес, представляющий интересы полузащитника Аякса Донни ван де Бека, высказался о возможном уходе своего клиента в другой клуб в летнее межсезонье. В услугах нидерландского хавбека заинтересованы Реал и Ювентус, однако пока никакой конкретики касательно будущего ван де Бека нет.

"В будущем все изменится, но сейчас нужно оставаться реалистом. В нынешней ситуации, возможно, появились команды, которые ранее не имели шансов на подписание Донни, но сейчас они готовы сделать предложение".

"О Донни я не беспокоюсь. Он уже давно заинтересован несколько клубов. Посмотрим, что из этого выйдет в ближайшие недели. Сейчас я не смею об этом ничего говорить".

"Я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что некоторые вещи просто конфиденциальны. Ситуация будет меняться в каждом клубе, и мы должны внимательно следить за этим", — приводит слова Альбеса Goal.com со ссылкой на Voetbal International.

Напомним, ранее Донни Ван де Бек заявил, что пока не согласился на переход в мадридский Реал.

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