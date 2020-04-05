Нидерланды. Новость

Нидерландец открыт к предложениям от других клубов.

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек заявил, что все еще не знает, где продолжит карьеру, несмотря на активные слухи о мадридском Реале.

Играть на такую команду всегда приятно, но нет, я еще не начал посещать уроки испанского. Я до сих пор никому не дал своего да, все еще открыто. Я знаю, что меня все устраивает в Аяксе. Я люблю этот клуб и меня любят".

"Мои чувства должны быть позитивными во время трансфера. Это не значит, насколько сильно другая команда хочет меня заполучить, я также должен соответствовать игровой системе и, конечно, я также хочу знать, сколько минут они мне дадут", — цитирует ван де Беека Marca.

Ранее сообщалось, что главным конкурентом Реала в борьбе за нидерландского футболиста станет Ювентус.