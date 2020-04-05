Нидерланды. Новость
Нидерландец открыт к предложениям от других клубов.
Донни ван де Беек, getty images
05 апреля 2020, 08:37
Полузащитник Аякса Донни ван де Беек заявил, что все еще не знает, где продолжит карьеру, несмотря на активные слухи о мадридском Реале.
Играть на такую команду всегда приятно, но нет, я еще не начал посещать уроки испанского. Я до сих пор никому не дал своего да, все еще открыто. Я знаю, что меня все устраивает в Аяксе. Я люблю этот клуб и меня любят".
"Мои чувства должны быть позитивными во время трансфера. Это не значит, насколько сильно другая команда хочет меня заполучить, я также должен соответствовать игровой системе и, конечно, я также хочу знать, сколько минут они мне дадут", — цитирует ван де Беека Marca.
Ранее сообщалось, что главным конкурентом Реала в борьбе за нидерландского футболиста станет Ювентус.