Нидерланды. Новость

Нидерландец имеет шанс переехать в Мадрид.

Как сообщает Mundo Deportivo, Аякс может сам инициировать переговоры с мадридским Реалом о продаже полузащитника Донни ван де Беека.

По данным источника, нидерландцы хотят избавиться от футболиста за приличную сумму для того, чтобы преодолеть последствия кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, отмечается, что мадридцы могут и вовсе выйти из гонки за хавбек, так как клуб не планирует тратить значительные средства в будущее трансферное окно. Зимой СМИ утверждали, что стороны имели соглашение уже в январе.

Ранее агент ван де Беека подтвердил, что ряд клубов заинтересованы в услугах игрока и готовы в будущем начать с ним переговоры.