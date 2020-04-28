Нидерланды. Новость

Наставник проработал в нидерландской команде четыре месяца.

Алан Пардью покинул пост главного тренера Ден Хаага, сообщил официальный сайт команды.

Стороны разошлись по обоюдному согласию. 58-летний специалист возглавил нидерландскую команду лишь четыре месяца назад.

Так как сезон в Эредивизи официально завершен, то Ден Хааг, который шел в зоне вылета, сумел сохранить прописку по итогам сезона.

Отметим, что Пардью причитался бонус, однако он от него отказался.

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