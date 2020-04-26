Нидерланды. Новость

Главный тренер и думать о нем не хочет в свете досрочного завершения чемпионата.

В Нидерландах не будет чемпиона и состав Эредивизи не изменится, сообщалось ранее. Таким образом, Ден Хааг, который тренирует Алан Пардью, сохранил прописку в чемпионате Нидерландов на следующий сезон.

58-летнему специалисту причитается бонус в 100 тысяч фунтов, однако он от него откажется.

"Это правда, у меня есть право на бонус. Ден Хааг не вылетит, но по другой причине. Я мог бы претендовать на бонус, но вы же не думаете, что я так поступлю при таких обстоятельствах?"

"Такие подозрения только ранят меня. Если клуб выплатит мне деньги по контракту, я их просто верну им", — приводит слова Алана Пардью vi.nl.

Ранее сообщалось, что АЗ, Утрехт, Камбуур и Де Граафсхап намерены судиться с футбольным союзом.

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