Нидерланды. Новость

Вингер Аякса Давид Нерес надеется, что полностью восстановится после травмы колена к началу нового сезона в Нидерландах.

Давид Нерес не планирует покидать Аякс нынешним летом — сообщает ad.nl.

"Эти месяцы — самые сложные в моей карьере, – сказал вингер Аякса. – Казалось, что травма не серьезная, но восстановление затянулось. Сейчас я делаю все возможное, чтобы полностью быть готовым к началу нового сезона, который должен стать успешным для Аякса".

Нерес не играл с ноября после того, как получил травму в матче против Челси.

23-летний вингер национальной сборной Бразилии (7 матчей, 1 гол) выступал за Сан-Паулу (11 матчей во всех турнирах, 3 гола) и Аякс (111, 35).

Ранее сообщалось, что Нересом интересуется Ливерпуль. В прошлом году Давид подписал новый контракт с Аяксом до лета 2023 года.

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