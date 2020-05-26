Нидерланды. Новость

Дирк Куйт сменит Дика Адвоката на посту тренера Фейеноорда.

В сезоне-2021/22 главным тренером Фейеноорда станет Дирк Куйт — сообщает Football Oranje со ссылкой на главного редактора De Telegraaf Валентейна Дриессена.

Нынешний тренер Фейеноорда Дик Адвокат продлил контракт с клубом на один год, однако намерен покинуть команду по окончании сезона-2020/21.

Помощниками Куйта должны стать Хенрик Ларссон и Альфонс Гронендейк.

Легендарный экс-игрок национальной сборной Нидерландов (104 матча, 24 гола) выступал за Фейеноорд с 2003-го по 2006-й и с 2015-го по 2017 годы (199 матчей во всех турнирах,121 гол).