Нидерланды. Новость

Голландский гранд вскоре может заполучить новых инвесторов.

Сразу три американских инвестиционных фонда изучают возможность финансовых вливаний в Фейеноорд, утверждает telegraaf.nl.

Возможные деньги от американцев очень бы пригодились Фейеноорду. Роттердамский клуб понес потери в 20 млн евро во время коронавируса, и теперь у него нет денег на покупку футболистов. При этом тренер команды Дик Адвокаат надеется побороться за титул.

Чемпионат Нидерландов в текущем сезоне был завершен досрочно. Фейеноорд после 25 туров занимал третье место, отставая от лидирующих АЗ и Аякса на шесть очков. В следующем сезоне он сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

В нынешнем тысячелетии Фейеноорд лишь раз выиграл чемпионство – в сезоне-2016/17 под руководством Джованни ван Бронкхорста.