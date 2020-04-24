Нидерланды. Новость

Футбольный союз Нидерландов отменил решение клубов.

Алан Пардью и его Ден Хааг спасся от понижения в классе, Getty Images

Алан Пардью и его Ден Хааг спасся от понижения в классе, Getty Images

Клубы Эредивизи и Эрстедивизи проголосовали за обмен командами между первым и вторым дивизионами чемпионата Нидерландов, но Футбольный союз принял другое решение — сообщает Football Oranje.

16 клубов проголосовали за вылет и повышение в классе, 9 — против, 9 — воздержались. Еще 4 клуба, в том числе Херенвен, не участвовали в голосовании, сочтя его не этичным.

Вопреки этому Футбольный союз Нидерландов, который и инициировал голосование, постановил, что обмена командами между дивизионами не будет.

Таким образом, Ден Хааг, собиравшийся подавать в суд в случае "насильственного вылета", и Валвейк сохранят на будущий сезон места в Эредивизи.

В связи с тем, что правительство Нидерландов запретило все спортивные мероприятия в стране до 1 сентября, чемпионат решили завершить с сохранением тех мест, которые занимают команды на данный момент, при этом чемпионский титул присуждаться не будет (большинство сыграли 26 матчей, некоторые — 25).

С представительством в еврокубках пока решили без особых споров: в Лиге чемпионов выступят Аякс (с группового раунда) и АЗ (с квалификации), а в Лиге Европы Фейеноорд (с группового раунда), ПСВ и Виллем II (с квалификации).

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