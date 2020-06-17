Нидерланды. Новость

Нидерландский специалист продолжит карьеру у себя на родине.

Новым тренером Твенте стал 61-летний Рон Янс, сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

На протяжении тренерской карьеры Янс возглавлял Гронинген, Херенвен, Стандард Льеж и Зволле, с которым выиграл Кубок Нидерландов в 2014.

Этот сезон Янс начинал в качестве тренера Цинциннати в MLS. Однако в феврале клуб уволил Янса во время расследования о предполагаемом употреблении им слова "н*гр" во время распевания песни. Позже президент клуба Джефф Бердинг заявил, что это был не единственный случай недопустимого поведения со стороны Янса.

Твенте закончил прошлый сезон на 15-м месте среди 18 команд чемпионата. Кампания, напомним, была завершена досрочно.