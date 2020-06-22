Нидерланды. Новость

Практически 38-летний голкипер проведет еще минимум сезон в Амстердаме.

Аякс договорился с Маартеном Стекеленбургом о возвращении в клуб, сообщил официальный сайт амстердамцев. Голкипер перейдет из Эвертона на правах свободного агента.

Контракт со Стекеленбургом вступит в силу с 1 августа и будет действовать до 30 июня 2021 года.

Маартен – воспитанник Аякса. Он играл за первую команду с 2002 по 2011 год, проведя за этот период 282 официальных матча. Стекеленбург выиграл с Аяксом по три чемпионата и Кубка Нидерландов, а также четыре трофея Йохана Кройффа.

Также голкипер выступал за Рому, Фулхэм, Монако и Саутгемптон, а последние четыре сезона провел в Эвертоне.