Нидерланды. Новость

Петер Хибалла проделывал хорошую работу, но не сошелся с руководством во взглядах.

НАК Бреда и Петер Хибалла приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества, сообщил официальный сайт клуба. "Желто-черные" выразили сожаление по этому поводу.

Причиной стали расхождения во взглядах на то, как клуб должен развиваться в ближайшее время.

Хибалла проработал с клубом всего пять месяцев. Он возглавил команду в феврале 2020 года и сумел вывести ее в зону плей-офф за выход в Эредивизи. Кроме того, в Кубке Нидерландов Бреда под руководством Хибаллы сумела выбить одного из лидеров Эредивизи АЗ Алкмаар.

Однако Бреда проведет в Ээрсте и следующий сезон, поскольку в Нидерландах отменили сезон из-за коронавируса, а также убрали повышение и понижение в классе.